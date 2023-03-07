Логинова Евдокия (Авдотья) (Дмитриева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Евдокия (Авдотья) (Дмитриева)

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Место рождения

поч. Малых Куляб, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Малых Куляб, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Логинов Иван Петров

Отец ребёнка: Логинов Петр Петров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Петр Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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