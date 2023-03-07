Логинова Евдокия (Авдотья) (Дмитриева)
Место рожденияпоч. Малых Куляб, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Малых Куляб, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Логинов Иван Петров
Отец ребёнка: Логинов Петр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логинов Петр Петров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782