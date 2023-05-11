Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Малинин Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Малинин Афанасий Семенович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Данила Афанасьевич
Отец ребёнка: Малинин Афанасий Семенович
Гусево
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Малинин Афанасий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно