Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1703 г.р.

Дети

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Малинин Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Малинин Афанасий Семенович

Рождение ребёнка
1723

Сын: Данила Афанасьевич

Отец ребёнка: Малинин Афанасий Семенович

Гусево
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Малинин Афанасий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин Афанасий Семенович

Смерть
Неизвестно