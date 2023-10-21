Вдовин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1917

Сын: Вдовин Александр Иванович

Мать ребёнка: Вдовина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Вдовина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовина Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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