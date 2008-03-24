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Корчина Вероника Анатольевна
Корчина Вероника Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.03.2008
Пол
Женский
Отец
Корчин Анатолий
Мать
Корчина Екатерина Сергеевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.2008
Отец:
Корчин Анатолий
Мать:
Корчина Екатерина Сергеевна
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