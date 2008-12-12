Кузнецова (Плотникова) Антонина Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1936
Дата смерти12.12.2008
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1936
Отец: Плотников Арсентий
Рождение ребёнка
15.09.1968
Дочь: Хохлова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
02.01.1970
Дочь: Вохрамеева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.2008
Невьянск, Невьянский, Свердловская область