Кузнецова (Плотникова) Антонина Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Плотникова) Антонина Арсентьевна

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Место рождения

Совхозный, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.12.1936

Дата смерти

12.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1936

Отец: Плотников Арсентий

Мать: Плотникова Анастасия Николаевна

Совхозный, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.09.1968

Дочь: Хохлова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Яковлевич

Совхозный, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.01.1970

Дочь: Вохрамеева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Яковлевич

Совхозный, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай Яковлевич

Смерть
12.12.2008
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
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