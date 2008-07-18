Москаленко Сергей
Место рожденияПриволье, Сумская область, Украина
Дата рождения30.01.1928
Дата смерти18.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1928
Отец: Москаленко Даниил
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Москаленко (Рыбакова) Татьяна
Смерть
18.07.2008
Болтино, Мытищи, Московская область