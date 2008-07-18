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Москаленко Сергей

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Место рождения

Приволье, Сумская область, Украина

Дата рождения

30.01.1928

Дата смерти

18.07.2008

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1928

Отец: Москаленко Даниил

Мать: Москаленко (Бокова) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москаленко (Рыбакова) Татьяна

Рождение ребёнка
16.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Москаленко (Рыбакова) Татьяна

Смерть
18.07.2008
Болтино, Мытищи, Московская область

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