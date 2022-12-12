Тушина (Певкина?) Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Тушин Василий Матвеев
Рождение ребёнка
1865
Сын: Тушин Павел Васильев
Отец ребёнка: Тушин Василий Матвеев
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Тушин Василий Матвеев
Рождение ребёнка
1875
Сын: Тушин Мирон Васильев
Отец ребёнка: Тушин Василий Матвеев
Рождение ребёнка
22.01.1877
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Тушин Василий Матвеев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.06.1879
Сын: Тушин Петр Васильев
Отец ребёнка: Тушин Василий Матвеев
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно