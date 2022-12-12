Тушина (Певкина?) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушина (Певкина?) Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Тушин Евфимий Васильев

Отец ребёнка: Тушин Василий Матвеев

Рождение ребёнка
1865

Сын: Тушин Павел Васильев

Отец ребёнка: Тушин Василий Матвеев

Рождение ребёнка
1867

Сын: Тушин Максим Валильев

Отец ребёнка: Тушин Василий Матвеев

Рождение ребёнка
1875

Сын: Тушин Мирон Васильев

Отец ребёнка: Тушин Василий Матвеев

Рождение ребёнка
22.01.1877

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Тушин Василий Матвеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
24.06.1879

Сын: Тушин Петр Васильев

Отец ребёнка: Тушин Василий Матвеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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