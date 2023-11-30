Карлагина Домна Алексеева
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1815
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835
Сын: Карлагин Афанасий Афанасьев
Отец ребёнка: Карлагин Афонасий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Карлагин Емельян Афанасьев
Отец ребёнка: Карлагин Афонасий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Карлагин Сергей Афанасьев
Отец ребёнка: Карлагин Афонасий Игнатьевич
Смерть
Неизвестно