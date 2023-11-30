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Карлагина Домна Алексеева

Место рождения

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
05.02.1815

Муж: Карлагин Афонасий Игнатьевич

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Карлагин Афанасий Афанасьев

Отец ребёнка: Карлагин Афонасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Карлагин Емельян Афанасьев

Отец ребёнка: Карлагин Афонасий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Карлагин Сергей Афанасьев

Отец ребёнка: Карлагин Афонасий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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