Мамонтова Анна Захарева
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти09.09.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мамонтов Василий Иванович
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Шебалина Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Яковлев
Смерть
09.09.1845
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно