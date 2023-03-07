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Мамонтова Анна Захарева

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Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1790

Дата смерти

09.09.1845

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Мамонтов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Яковлев

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мамонтов Василий Иванович

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Шебалина Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Яковлев

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
09.09.1845
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
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