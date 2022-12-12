Инякина Варвара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Варвара Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Настасья Спиридоновна

Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Инякин Семен Спиридонович

Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Инякин Федор Спиридонович

Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Инякин Андрей Спиридонович

Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Инякин Аким Спиридонович

Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Инякин Трофим Спиридонович

Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Инякин Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Инякин Матвей Спиридонович

Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Спиридон Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
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