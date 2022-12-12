Инякина Варвара Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Настасья Спиридоновна
Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Инякин Семен Спиридонович
Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Инякин Федор Спиридонович
Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Инякин Андрей Спиридонович
Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Инякин Трофим Спиридонович
Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Инякин Матвей Спиридонович
Отец ребёнка: Инякин Спиридон Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно