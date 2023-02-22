Абросимова Иулита Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти29.12.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Абросимов Андрей Илларионович
Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Астафьева Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Свивальнева Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
02.11.1879 ст.
Сын: Абросимов Стефан Илларионович
Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов
Смерть
29.12.1879 ст.