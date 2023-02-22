Абросимова Иулита Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимова Иулита Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

29.12.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Абросимов Андрей Илларионович

Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Астафьева Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Свивальнева Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов

Рождение ребёнка
02.11.1879 ст.

Сын: Абросимов Стефан Илларионович

Отец ребёнка: Абросимов Илларион Стефанов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
29.12.1879 ст.
Серпухов, Серпухов, Московская область
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