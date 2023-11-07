Мария Ивановна Юферева
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1941
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
27.10.1950
Сын: Юрий Александрович
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
22.12.1955
Дочь: Рудакова Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
25.09.1960
Дочь: Мишина Елена Константиновна
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
05.07.1965
Дочь: Абрамова Марина Константиновна
Отец ребёнка: Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Смерть
Неизвестно