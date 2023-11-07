Мария Ивановна Юферева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна Юферева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1941

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
27.10.1950

Сын: Юрий Александрович

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
22.12.1955

Дочь: Рудакова Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
25.09.1960

Дочь: Мишина Елена Константиновна

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
05.07.1965

Дочь: Абрамова Марина Константиновна

Отец ребёнка: Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Смерть
Неизвестно
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