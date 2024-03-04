Аксенов Василий Григорьвич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Аксенова Мария Гурьяновна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Аксенов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Аксенова Мария Гурьяновна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Зиновьева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Аксенова Мария Гурьяновна
Смерть
1991