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Аксенов Василий Григорьвич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Аксенов Григорий Иванович

Мать: Журавкова Мария Даниловна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Аксенов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Аксенова Мария Гурьяновна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Аксенов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Аксенова Мария Гурьяновна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Зиновьева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Аксенова Мария Гурьяновна

Смерть
1991
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