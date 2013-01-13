Лыскова (Калинина) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1930
Дата смерти13.01.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1959
Сын: Калинин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Калинин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
17.10.1967
Дочь: Калинина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Калинин Николай Алексеевич
Смерть
13.01.2013