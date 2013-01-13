Лыскова (Калинина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыскова (Калинина) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1930

Дата смерти

13.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1959

Сын: Калинин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Калинин Николай Алексеевич

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.10.1967

Дочь: Калинина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Калинин Николай Алексеевич

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Смерть
13.01.2013
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