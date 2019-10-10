Смирнова (Кошкарева) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Кошкарева) Тамара Александровна

Место рождения

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

25.09.1941

Дата смерти

10.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1941

Отец: Кошкарев Александр Тимофеевич

Мать: Кошкарева Анна Александровна

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.05.1968

Сын: Смирнов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Валентинович

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Александр Валентинович

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Валентинович

Смерть
10.10.2019
Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
12.10.2019
Соймицы, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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