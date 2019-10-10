Смирнова (Кошкарева) Тамара Александровна
Место рождения
Дата рождения25.09.1941
Дата смерти10.10.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1941
Рождение ребёнка
07.05.1968
Сын: Смирнов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Валентинович
Рождение ребёнка
25.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Александр Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.2019
Похороны
12.10.2019
Соймицы, Палехский муниципальный район, Ивановская область