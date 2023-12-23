Леонович Вячеслав Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.03.2011
Дочь: Леонович Ксения Вячеславовна
Мать ребёнка: Леонович Ольга Витальевна
Рождение ребёнка
22.06.2012
Дочь: Леонович Мария Вячеславовна
Мать ребёнка: Леонович Ольга Витальевна
Рождение ребёнка
14.01.2021
Дочь: Леонович Александра Вячеславовна
Мать ребёнка: Леонович Ольга Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно