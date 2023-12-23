Леонович Вячеслав Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонович Вячеслав Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.2011

Дочь: Леонович Ксения Вячеславовна

Мать ребёнка: Леонович Ольга Витальевна

Рождение ребёнка
22.06.2012

Дочь: Леонович Мария Вячеславовна

Мать ребёнка: Леонович Ольга Витальевна

Рождение ребёнка
14.01.2021

Дочь: Леонович Александра Вячеславовна

Мать ребёнка: Леонович Ольга Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонович Ольга Витальевна

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