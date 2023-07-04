Свиб (Черешкевич) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиб (Черешкевич) Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.2005

Дочь: Ольшевская Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Ольшевский Сергей Сергеевич

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
07.05.2007

Дочь: Ольшевская Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Ольшевский Сергей Сергеевич

Гродно, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольшевский Сергей Сергеевич