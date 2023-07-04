Свиб (Черешкевич) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.2005
Дочь: Ольшевская Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Ольшевский Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
07.05.2007
Дочь: Ольшевская Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Ольшевский Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно