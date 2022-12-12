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Обвинцева (Хлебникова) Ольга Фёдоровна
Обвинцева (Хлебникова) Ольга Фёдоровна
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Место рождения
Елец
, город Елец, Липецкая область
Дата рождения
1937
Пол
Женский
Отец
Хлебников Фёдор Александрович
Мать
Хлебникова (Левина) Евгения Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Хлебников Фёдор Александрович
Мать:
Хлебникова Евгения Михайловна
Елец
, город Елец, Липецкая область
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