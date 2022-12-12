Обвинцева (Хлебникова) Ольга Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбвинцева (Хлебникова) Ольга Фёдоровна

Обвинцева (Хлебникова) Ольга Фёдоровна

avatar

Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Хлебников Фёдор Александрович

Мать: Хлебникова Евгения Михайловна

Елец, город Елец, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close