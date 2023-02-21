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Рыжиков Евгений Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1981

Отец: Рыжиков Василий Иванович

Мать: Рыжикова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.2014

Сын: Рыжиков Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Рыжикова Яна Сергеевна

Рождение ребёнка
28.08.2017

Сын: Рыжиков Тимур Евгеньевич

Мать ребёнка: Рыжикова Яна Сергеевна

Рождение ребёнка
18.09.2018

Дочь: Рыжикова Анисия Евгеньевна

Мать ребёнка: Рыжикова Яна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжикова Яна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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