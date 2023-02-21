Рыжиков Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1981
Рождение ребёнка
23.03.2014
Сын: Рыжиков Михаил Евгеньевич
Мать ребёнка: Рыжикова Яна Сергеевна
Рождение ребёнка
28.08.2017
Мать ребёнка: Рыжикова Яна Сергеевна
Рождение ребёнка
18.09.2018
Дочь: Рыжикова Анисия Евгеньевна
Мать ребёнка: Рыжикова Яна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжикова Яна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана