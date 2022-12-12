Минкин Исаак Генахович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Минкин Генах Беркович
Мать: Минкина Лея Авромовна
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Минкина Фаина Исааковна
Мать ребёнка: Минкина Хая Мотылевна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Минкин Лев Исаакович
Мать ребёнка: Минкина Хая Мотылевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минкина Хая Мотылевна
Смерть
1941