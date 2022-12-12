Минкин Исаак Генахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинкин Исаак Генахович

Минкин Исаак Генахович

avatar

Место рождения

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Минкин Генах Беркович

Мать: Минкина Лея Авромовна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Минкина Фаина Исааковна

Мать ребёнка: Минкина Хая Мотылевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Минкин Лев Исаакович

Мать ребёнка: Минкина Хая Мотылевна

Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минкина Хая Мотылевна

Смерть
1941
Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close