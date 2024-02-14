Утягулова (Шакирзянова) Махисарвар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Шакирзянов Хасан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1916
Сын: Утягулов Шамиль Абдурафикович
Отец ребёнка: Утягулов Абдурафик
Рождение ребёнка
25.12.1918
Дочь: Садыкова (Шакирзянова) Нурдида
Отец ребёнка: Утягулов Абдурафик
Рождение ребёнка
04.11.1932
Дочь: Галимова (Утягулова) Разия
Отец ребёнка: Утягулов Абдурафик
Рождение ребёнка
29.10.1937
Сын: Утягулов Наиль
Отец ребёнка: Утягулов Абдурафик
Смерть
1958