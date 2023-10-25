Купин Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купин Савелий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1908

Дата смерти

18.05.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

1927 г.р.
1935 г.р.
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Около 1946 г.р.
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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Купин Алексей Савельевич

Мать ребёнка: Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
16.08.1935

Дочь: Лидия (Мария) Савельевна

Мать ребёнка: Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
30.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
06.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Елисеевна

Рождение ребёнка
Около 22.10.1946

Сын: Купин Яков Савельевич

Мать ребёнка: Татьяна Елисеевна

г. Майкоп, Краснодарского края
Рождение ребёнка
19.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Елисеевна

Смерть
18.05.1986
г. Майкоп, Краснодарского края
Похороны
Неизвестно
г. Майкоп
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