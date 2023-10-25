Купин Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1908
Дата смерти18.05.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
16.08.1935
Дочь: Лидия (Мария) Савельевна
Мать ребёнка: Татьяна Елисеевна
Рождение ребёнка
30.11.1937
Рождение ребёнка
06.03.1945
Рождение ребёнка
Около 22.10.1946
Мать ребёнка: Татьяна Елисеевна
г. Майкоп, Краснодарского края
Рождение ребёнка
19.10.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Елисеевна
Смерть
18.05.1986
г. Майкоп, Краснодарского края
Похороны
Неизвестно
г. Майкоп