Баталина (Ржанникова) Татьяна
Место рожденияПолевской
Дата рождения17.07.1993
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1993
Отец: Воробьев Александр
Полевской
Рождение ребёнка
2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баталин Александр
Рождение ребёнка
2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баталин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баталин Александр