Баталина (Ржанникова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталина (Ржанникова) Татьяна

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Место рождения

Полевской

Дата рождения

17.07.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1993

Отец: Воробьев Александр

Мать: Воробьева Наталья Ивановна

Полевской
Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баталин Александр

Рождение ребёнка
2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баталин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталин Александр

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