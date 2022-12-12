Сержантова (Могильниченко) Виктория Александровна
Место рождения
Дата рождения23.07.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1963
Бракосочетание
17.11.1983
Рождение ребёнка
05.10.1984
Сын: Сержантов Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Сержантов Евгений Владимирович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.09.1990
Дочь: Зиновьева Наталия Евгеньевна
Отец ребёнка: Сержантов Евгений Владимирович