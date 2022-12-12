Сержантова (Могильниченко) Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сержантова (Могильниченко) Виктория Александровна

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Место рождения

Узин, Київська область

Дата рождения

23.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1963

Отец: Могильниченко Александр Михайлович

Мать: Могильниченко Неля Ефимовна

Узин, Київська область
Бракосочетание
17.11.1983

Муж: Сержантов Евгений Владимирович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1984

Сын: Сержантов Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Сержантов Евгений Владимирович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.09.1990

Дочь: Зиновьева Наталия Евгеньевна

Отец ребёнка: Сержантов Евгений Владимирович

Киев, Киевский уезд
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