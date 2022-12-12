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Антон Фёдорович

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Место рождения

Ташелка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1778 ст.

Дата смерти

24.01.1826 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.

Отец: Фёдор Яковлевич

Мать: не указана

Ташелка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Каляганов Леонтий Антонович

Мать ребёнка: Матрона Никитична

Ташелка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.08.1815 ст.

Сын: Максим Антонович

Мать ребёнка: Матрона Никитична

Ташелка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Никитична

Смерть
24.01.1826 ст.
Ташелка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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