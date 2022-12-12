Антон Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778 ст.
Дата смерти24.01.1826 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.
Отец: Фёдор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Каляганов Леонтий Антонович
Мать ребёнка: Матрона Никитична
Рождение ребёнка
08.08.1815 ст.
Сын: Максим Антонович
Мать ребёнка: Матрона Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Никитична
Смерть
24.01.1826 ст.