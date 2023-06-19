Конев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конев Григорий

Место рождения

Лысовской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лысовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

деревня Мостовая, Котельничский район, Кировской области
Смерть
Неизвестно