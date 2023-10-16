Пустынников Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустынников Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1929

Жена: Пустынникова Елизавета Андреевна

Фролы, Пермский муниципальный район, Пермский край
Завода Курашим Пермского округа гражданин 22 года, 1 браком и девица дер. Косогоры, 22 года, 1 браком Фроловский сельсовет №1 от 20.01.1929 Венчание в Бахаревской Покровской церкви 14/27 января 1929 Б... Показать все
Смерть
Неизвестно
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