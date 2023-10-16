Пустынников Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1929
Фролы, Пермский муниципальный район, Пермский край
Завода Курашим Пермского округа гражданин 22 года, 1 браком и девица дер. Косогоры, 22 года, 1 браком Фроловский сельсовет №1 от 20.01.1929 Венчание в Бахаревской Покровской церкви 14/27 января 1929 Б... Показать все
Смерть
Неизвестно