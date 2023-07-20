Кыласов Виктор (Венидикт) Апполинарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кыласов Виктор (Венидикт) Апполинарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1934

Дата смерти

?.08.1984

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1934

Отец: Кыласов Апполинарий Данилович

Мать: Класова Анна Александровна

Рождение ребёнка
23.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.08.1984