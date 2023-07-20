Кыласов Виктор (Венидикт) Апполинарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1934
Дата смерти?.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1934
Рождение ребёнка
23.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.08.1984