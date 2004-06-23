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Поздняков Ярослав Иванович
Поздняков Ярослав Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.06.2004
Пол
Мужской
Отец
Поздняков Иван Владимирович
1968 г.р.
Мать
Позднякова (Фадеева) Елена Николаевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.2004
Отец:
Поздняков Иван Владимирович
Мать:
Позднякова Елена Николаевна
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