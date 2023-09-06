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Супонев Михаил Степанович

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Место рождения

Ярославская обл., Мологский р-н., деревня Малое Плесо

Дата рождения

1899

Дата смерти

12.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Супонев Степан Иванович

Мать: Супонева Анна Семёновна

Ярославская обл., Мологский р-н., деревня Малое Плесо
Рождение ребёнка
01.11.1933

Дочь: Супонева Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Супонева Ираида Николаевна

деревня Сергино, Мологский р-н, Ярославская область
Арест
28.11.1936
Реабилитация осужденного
30.10.1992
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Супонев Борис Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салтыкова Вера Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супонева Ираида Николаевна

Смерть
12.10.1938
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