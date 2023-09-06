Супонев Михаил Степанович
Место рожденияЯрославская обл., Мологский р-н., деревня Малое Плесо
Дата рождения1899
Дата смерти12.10.1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Супонев Степан Иванович
Мать: Супонева Анна Семёновна
Ярославская обл., Мологский р-н., деревня Малое Плесо
Рождение ребёнка
01.11.1933
Дочь: Супонева Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Супонева Ираида Николаевна
деревня Сергино, Мологский р-н, Ярославская область
Арест
28.11.1936
Реабилитация осужденного
30.10.1992
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салтыкова Вера Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.1938