Шейкин Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1950
Дата смерти17.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1950
Отец: Шейкин Николай Сергеевич
Мать: Шейкина Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
1974
Сын: Шейкин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Шейкина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
17.08.1985
Дочь: Нарыжная Инна Владимировна
Мать ребёнка: Шейкина Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейкина Вера Васильевна
Смерть
17.04.2011