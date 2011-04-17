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Шейкин Владимир Николаевич

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Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

19.03.1950

Дата смерти

17.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1950

Отец: Шейкин Николай Сергеевич

Мать: Шейкина Елена Алексеевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1974

Сын: Шейкин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Шейкина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
17.08.1985

Дочь: Нарыжная Инна Владимировна

Мать ребёнка: Шейкина Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейкина Вера Васильевна

Смерть
17.04.2011
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