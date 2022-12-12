Полянская (Чечулина) Людмила Юрьевна
Место рождения
Дата рождения25.06.1984
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полянская Алина Владимировна
Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полянский Багдан Владимирович
Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полянский Роман Владимирович
Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полянская Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно