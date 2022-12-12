Полянская (Чечулина) Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Чечулина) Людмила Юрьевна

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

25.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1984

Отец: Чечулин Юрий Владимирович

Мать: Батманова Надежда Ильинична

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полянская Алина Владимировна

Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полянский Багдан Владимирович

Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полянский Роман Владимирович

Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полянская Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Полянский Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Владимир Владимирович

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