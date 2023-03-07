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(Кабанова (Загарова)) Ольга Петровна

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Место рождения

Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.07.1868

Дата смерти

22.01.1899

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1868

Отец: Загаров Пётр Алексеевич

Мать: не указана

Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.11.1887

Муж: Кабанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1889

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кабанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1890

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Кабанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.08.1893

Сын: Кабанов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кабанов Василий Иванович

Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1896

Сын: Кабанов ... Васильевич

Отец ребёнка: Кабанов Василий Иванович

Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.01.1899
Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область
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