(Кабанова (Загарова)) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения07.07.1868
Дата смерти22.01.1899
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1868
Отец: Загаров Пётр Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1887
Рождение ребёнка
28.01.1889
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кабанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1890
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Кабанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1893
Отец ребёнка: Кабанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1896
Отец ребёнка: Кабанов Василий Иванович
Смерть
22.01.1899