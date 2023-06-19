Шимохин Тимофей Ипполитович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти01.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Шимохин Ипполит
Мать: Шимохина ? ?
Рождение ребёнка
24.06.1938
Дочь: Звирухина Виталина Тимофеевна
Мать ребёнка: Шимохина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
26.07.1940
Сын: Шимохин Виталий Тимофеевич
Мать ребёнка: Шимохина Елена Николаевна
с. Вороковка, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.10.1946
Дочь: Ускова Галина Тимофеевна
Мать ребёнка: Шимохина Елена Николаевна
с. Вороковка, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.11.1949
Сын: Шимохин Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Шимохина Елена Николаевна
с. Вороковка, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.03.1952
Сын: Шимохин Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Шимохина Елена Николаевна
с. Вороковка, Казачинский р-н, красноярский край
Рождение ребёнка
18.11.1956
Дочь: Новосёлова Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Шимохина Елена Николаевна
с. Вороковка, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.04.1961
Сын: Шимохин Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Шимохина Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1980