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Шимохин Тимофей Ипполитович

Место рождения

Вороковка, Казачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1909

Дата смерти

01.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шимохин Ипполит

Мать: Шимохина ? ?

Вороковка, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.06.1938

Дочь: Звирухина Виталина Тимофеевна

Мать ребёнка: Шимохина Елена Николаевна

Вороковка, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.07.1940

Сын: Шимохин Виталий Тимофеевич

Мать ребёнка: Шимохина Елена Николаевна

с. Вороковка, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.10.1946

Дочь: Ускова Галина Тимофеевна

Мать ребёнка: Шимохина Елена Николаевна

с. Вороковка, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.11.1949

Сын: Шимохин Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Шимохина Елена Николаевна

с. Вороковка, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.03.1952

Сын: Шимохин Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Шимохина Елена Николаевна

с. Вороковка, Казачинский р-н, красноярский край
Рождение ребёнка
18.11.1956

Дочь: Новосёлова Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Шимохина Елена Николаевна

с. Вороковка, Казачинский р-н, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.04.1961

Сын: Шимохин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Шимохина Елена Николаевна

Вороковка, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шимохина Елена Николаевна

Вороковка, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
01.07.1980