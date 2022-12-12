Сотникова Виктория Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСотникова Виктория Владимировна

Сотникова Виктория Владимировна

avatar

Место рождения

Ленинабад, Таджикистан

Дата рождения

17.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1979

Отец: Сердюков Владимир

Мать: Сердюкова Нина Семёновна

Ленинабад, Таджикистан
Рождение ребёнка
06.07.2000

Сын: Сотников Александр Романович

Отец ребёнка: Сотников Роман Валерьевич

Анна, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.2016

Сын: Сотников Арсений Романович

Отец ребёнка: Сотников Роман Валерьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close