Сотникова Виктория Владимировна
Место рожденияЛенинабад, Таджикистан
Дата рождения17.07.1979
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1979
Отец: Сердюков Владимир
Мать: Сердюкова Нина Семёновна
Ленинабад, Таджикистан
Рождение ребёнка
06.07.2000
Сын: Сотников Александр Романович
Отец ребёнка: Сотников Роман Валерьевич
Анна, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.2016
Сын: Сотников Арсений Романович
Отец ребёнка: Сотников Роман Валерьевич