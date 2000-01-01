Тверитинов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тверитинов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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