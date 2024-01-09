(Лебедева) Анна Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лебедева) Анна Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Давыд (Довыд) Андреевич

Мать: Лебедева (Ткачева) Ольга Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корников ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корникова) Людмила

Отец ребёнка: Корников ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корников Николай

Отец ребёнка: Корников ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корников Валерий

Отец ребёнка: Корников ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корников Алексей

Отец ребёнка: Корников ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корников ?

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