(Лебедева) Анна Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корников ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корникова) Людмила
Отец ребёнка: Корников ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корников Николай
Отец ребёнка: Корников ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корников Валерий
Отец ребёнка: Корников ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корников Алексей
Отец ребёнка: Корников ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корников ?