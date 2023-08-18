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(Скрябина) Устинья Семенова

Место рождения

дер. Ганинская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Скрябин Семен Перфильев

Мать: Скрябина Мавра Иванова

дер. Ганинская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Ганинская, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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