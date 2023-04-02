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Калинин Алексей Павлович
Калинин Алексей Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.01.1949
Пол
Мужской
Отец
Калинин Павел (Сосипатр) Алексеевич
1924 г.р.
Мать
Калинина Неизвестно
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1949
Отец:
Калинин Павел Алексеевич
Мать:
Калинина Неизвестно
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