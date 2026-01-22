Смирнова (Маркова) Галина Васильевна
женский, родилась 31.10.1954, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ОтецМарков Василий Федорович1930 г.р.
МатьМаркова (Филимонова) Анна Васильевна27.09.1930 г.р.
Дети
Сапрыкина (Смирнова) Екатерина Сергеевна02.07.1988 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1954
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
02.07.1988
Дочь: Сапрыкина (Смирнова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Никандрович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область