Смирнова (Маркова) Галина Васильевна 31.10.1954 — найти родственников по фамилии на Familio

Смирнова (Маркова) Галина Васильевна

Автор
ЕС
Сапрыкина Е.

женский, родилась 31.10.1954, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Отец
Марков Василий Федорович1930 г.р.
Мать
Маркова (Филимонова) Анна Васильевна27.09.1930 г.р.
Дети
Сапрыкина (Смирнова) Екатерина Сергеевна02.07.1988 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1954

Отец: Марков Василий Федорович

Мать: Маркова (Филимонова) Анна Васильевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
02.07.1988

Дочь: Сапрыкина (Смирнова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Никандрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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