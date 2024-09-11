Селиванова (Агафонова) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1875
Отец: Дмитрий Агафонов
Мать: Праскева Феофанова
Бракосочетание
Около 1896
Муж: Николай Селиванов
Рождение ребёнка
04.04.1898
Дочь: (Селиванова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Николай Селиванов
Рождение ребёнка
29.07.1900
Сын: Селиванов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Николай Селиванов
Рождение ребёнка
04.01.1903
Сын: Селиванов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Николай Селиванов
Рождение ребёнка
26.10.1905
Дочь: (Селиванова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Николай Селиванов
Рождение ребёнка
28.06.1908
Сын: Селиванов Петр Николаевич
Отец ребёнка: Николай Селиванов
Рождение ребёнка
11.02.1911
Дочь: (Селиванова) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Николай Селиванов
Рождение ребёнка
10.04.1916
Дочь: (Селиванова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Николай Селиванов
Смерть
Неизвестно