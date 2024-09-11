Селиванова (Агафонова) Александра Дмитриевна 28.10.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селиванова (Агафонова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1875

Отец: Дмитрий Агафонов

Мать: Праскева Феофанова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1896

Муж: Николай Селиванов

Рождение ребёнка
04.04.1898

Дочь: (Селиванова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Николай Селиванов

Дуплево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1900

Сын: Селиванов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Селиванов

Дуплево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1903

Сын: Селиванов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Николай Селиванов

Дуплево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1905

Дочь: (Селиванова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Николай Селиванов

Дуплево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1908

Сын: Селиванов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Николай Селиванов

Дуплево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1911

Дочь: (Селиванова) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Николай Селиванов

Дуплево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1916

Дочь: (Селиванова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Николай Селиванов

Дуплево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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