Моченков Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моченков Леонид Иванович

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Место рождения

Большие Углы, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.05.1913

Дата смерти

23.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Углы, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1935
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
23.07.1943
д. Грачевка, Залегощенский р-н, Вологодская обл.
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