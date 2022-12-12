Моченков Леонид Иванович
Место рождения
Дата рождения04.05.1913
Дата смерти23.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1935
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
23.07.1943
д. Грачевка, Залегощенский р-н, Вологодская обл.