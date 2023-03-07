Черниговская (Тищенко) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.09.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1976
Отец: Тищенко Иван Васильевич
Мать: Тищенко Нина Михайловна
Рождение ребёнка
23.10.2002
Дочь: Черниговская Алина Витальевна
Отец ребёнка: Черниговский Виталий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черниговский Виталий Иванович