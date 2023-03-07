Черниговская (Тищенко) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черниговская (Тищенко) Елена Ивановна

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Место рождения

Летняя Ставка, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

25.09.1976

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1976

Отец: Тищенко Иван Васильевич

Мать: Тищенко Нина Михайловна

Летняя Ставка, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.10.2002

Дочь: Черниговская Алина Витальевна

Отец ребёнка: Черниговский Виталий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черниговский Виталий Иванович

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