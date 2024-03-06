Шляпкин Евгений Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1968
Бракосочетание
14.02.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.1995
Дочь: Шляпкина Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности