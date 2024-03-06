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Шляпкин Евгений Аркадьевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

27.09.1968

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

1942 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1995 г.р.

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1968

Отец: Шляпкин Аркадий Николаевич

Мать: Шляпкина (Ядрышникова) Ираида Алексеевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
14.02.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.11.1995

Дочь: Шляпкина Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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