Арсентьева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсентьева Татьяна

Арсентьева Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 05.11.1918

Сын: Арсентьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Арсентьев Иван Игнатьевич

Россия, Смоленская область, деревня Федино
Смерть
1957
Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close