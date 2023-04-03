Арсентьева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 05.11.1918
Сын: Арсентьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Арсентьев Иван Игнатьевич
Россия, Смоленская область, деревня Федино
Смерть
1957
Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Смоленская область