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Рыкова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыков Фёдор

Отец ребёнка: Рыков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыкова) Капитолина

Отец ребёнка: Рыков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыков Алкексей

Отец ребёнка: Рыков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыков Леонид

Отец ребёнка: Рыков Иван

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ашихмин (Рыкова) Надежда

Отец ребёнка: Рыков Иван

Рождение ребёнка
26.11.1904

Дочь: Кузьмина (Рыкова) Манефа

Отец ребёнка: Рыков Иван

Смерть
1917

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