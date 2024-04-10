Рыкова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыков Фёдор
Отец ребёнка: Рыков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыкова) Капитолина
Отец ребёнка: Рыков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыков Алкексей
Отец ребёнка: Рыков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыков Леонид
Отец ребёнка: Рыков Иван
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ашихмин (Рыкова) Надежда
Отец ребёнка: Рыков Иван
Рождение ребёнка
26.11.1904
Дочь: Кузьмина (Рыкова) Манефа
Отец ребёнка: Рыков Иван
Смерть
1917