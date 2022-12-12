Кауров Галактион
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Кауров Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кауров Михаил Галактионович
Мать ребёнка: Каурова Мавра
Рождение ребёнка
01.06.1899
Сын: Кауров Иван
Мать ребёнка: Каурова Мавра
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кауров Никита
Мать ребёнка: Каурова Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мушакова Прасковья
Мать ребёнка: Каурова Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кауров Федор
Мать ребёнка: Каурова Мавра
Смерть
1962
Таштып, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия