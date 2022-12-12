Кауров Галактион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кауров Галактион

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Место рождения

Чигирь, Беловский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кауров Сергей

Мать: не указана

Чигирь, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кауров Михаил Галактионович

Мать ребёнка: Каурова Мавра

Чигирь, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.06.1899

Сын: Кауров Иван

Мать ребёнка: Каурова Мавра

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кауров Никита

Мать ребёнка: Каурова Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мушакова Прасковья

Мать ребёнка: Каурова Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кауров Федор

Мать ребёнка: Каурова Мавра

Смерть
1962
Таштып, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
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