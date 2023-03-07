Попова (Байбердина) Агафья Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Байбердина) Агафья Меркурьевна

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Место рождения

Игнашева, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Байбердин Меркурий Петрович

Мать: не указана

Игнашева, Уржумский уезд, Вятская губерния
Приход Александро-Невской церкви завода Шурмы д. Игнашево
Бракосочетание
26.05.1900

Муж: Попов Василий Агафонович

Рождение ребёнка
08.11.1901

Сын: Попов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович

Рождение ребёнка
30.11.1904

Дочь: Попова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович

Рождение ребёнка
26.07.1906

Сын: Попов Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович

Рождение ребёнка
29.12.1909

Дочь: Попова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович

Рождение ребёнка
17.03.1911

Дочь: Попова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович

Рождение ребёнка
03.01.1912

Сын: Попов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович

Рождение ребёнка
07.12.1912

Дочь: Чашкина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович

Рождение ребёнка
29.09.1915

Сын: Попов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович

Рождение ребёнка
20.05.1917

Дочь: Попова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович

Смерть
Неизвестно
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