Попова (Байбердина) Агафья Меркурьевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Байбердин Меркурий Петрович
Мать: не указана
Приход Александро-Невской церкви завода Шурмы д. Игнашево
Бракосочетание
26.05.1900
Рождение ребёнка
08.11.1901
Сын: Попов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович
Рождение ребёнка
30.11.1904
Дочь: Попова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович
Рождение ребёнка
26.07.1906
Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович
Рождение ребёнка
29.12.1909
Дочь: Попова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович
Рождение ребёнка
17.03.1911
Дочь: Попова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович
Рождение ребёнка
03.01.1912
Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович
Рождение ребёнка
07.12.1912
Дочь: Чашкина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович
Рождение ребёнка
29.09.1915
Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович
Рождение ребёнка
20.05.1917
Дочь: Попова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий Агафонович
Смерть
Неизвестно