Устюжанинов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанинов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устюжанинов Иван

Мать: Устюжанинова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюжанинова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Устюжанинова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Устюжанинова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюжанинова Ольга

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