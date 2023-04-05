Устюжанинов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устюжанинов Иван
Мать: Устюжанинова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюжанинова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Устюжанинова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Устюжанинова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устюжанинова Ольга