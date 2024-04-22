Ольга Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1810 ст.
Дата смерти08.08.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Рождение ребёнка
16.06.1839 ст.
Сын: Давыд Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Абрамов
Рождение ребёнка
30.12.1841 ст.
Сын: Михаил Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Абрамов
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Ирина Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Абрамов
Рождение ребёнка
14.01.1849 ст.
Дочь: Татьяна Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Абрамов
Рождение ребёнка
02.05.1851 ст.
Сын: Исай Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Абрамов
Рождение ребёнка
02.05.1851 ст.
Дочь: Ирина Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Абрамов
Рождение ребёнка
?.03.1854 ст.
Сын: Ефим Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Абрамов
Рождение ребёнка
03.08.1855 ст.
Дочь: Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Абрамов
Смерть
08.08.1871 ст.
От холеры