Ольга Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Дмитриева

Место рождения

Пески, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

08.08.1871 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пески, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1839 ст.

Сын: Давыд Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Абрамов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.12.1841 ст.

Сын: Михаил Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Абрамов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Ирина Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Абрамов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.01.1849 ст.

Дочь: Татьяна Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Абрамов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.05.1851 ст.

Сын: Исай Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Абрамов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.05.1851 ст.

Дочь: Ирина Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Абрамов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.03.1854 ст.

Сын: Ефим Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Абрамов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.08.1855 ст.

Дочь: Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Абрамов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Абрамов

Смерть
08.08.1871 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От холеры
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